Polemica per il vaccino ad Andrea Scanzi, lui si difende: “È tutto legittimo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha destato scalpore la vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi L’argomento più caldo e delicato di queste settimane è quello dei vaccini, tra ritardi e mancate consegne. Nelle ultime ore si è aggiunta la Polemica per il vaccino riservato al giornalista Andrea Scanzi, firma de “Il Fatto Quotidiano” e spesso ospite di La7. Già qualche settimana fa si era discusso sulla legittimità o meno di riservare vaccini ai giornalisti ma in questo caso la questione non riguarda l’ordine ma la lista di riserva della Regione Toscana. Scanzi sarebbe entrato in extremis tra le persone convocabili ma il motivo a molti non è chiaro visto che comunque dovrebbero essere chiamate, prima di lui che ha 46 anni e che un anno fa si spacciava quasi come no vax irridendo l’uso della mascherina, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha destato scalpore la vaccinazione del giornalistaL’argomento più caldo e delicato di queste settimane è quello dei vaccini, tra ritardi e mancate consegne. Nelle ultime ore si è aggiunta laper ilriservato al giornalista, firma de “Il Fatto Quotidiano” e spesso ospite di La7. Già qualche settimana fa si era discusso sulla legittimità o meno di riservare vaccini ai giornalisti ma in questo caso la questione non riguarda l’ordine ma la lista di riserva della Regione Toscana.sarebbe entrato in extremis tra le persone convocabili ma il motivo a molti non è chiaro visto che comunque dovrebbero essere chiamate, prima di lui che ha 46 anni e che un anno fa si spacciava quasi come no vax irridendo l’uso della mascherina, ...

Advertising

PIERPARDO : Uso il tuo tweet senza polemica, per provare a fare un ragionamento. Apprezzare l'equilibrio di #Allegri o la leade… - Corriere : Caos vaccini in Lombardia: polemica su «Aria», la società nata per tagliare sprechi e disservizi - tuttosport : #Pirlo jr, polemica sui social per il rigore non dato su #Chiesa - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Marsiglia, oltre 6mila persone in piazza senza mascherina per festeggiare il Carnevale: è polemica - Chiaraa__1 : Ma ancora state facendo polemica per le parole che ha detto su Rosalinda? Lo sappiamo che non sa spiegarsi bene in… -