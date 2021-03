Pillole di una nuova storia letteraria 0: Borghese angoscia e storia letteraria (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Federico Sanguineti In che cosa consiste (per riprendere il titolo di un libro del 1970 di Gianfranco Contini) la Letteratura italiana delle Origini? Dipende dai punti di vista: da un lato, nella storia della letteratura italiana che vede la luce in nove tomi (1772-1782) ? ed è la prima a recare tale intestazione ?, il gesuita Girolamo Tiraboschi dedica il primo volume alla cultura “degli etruschi, e de’ popoli della Magna Grecia, e dell’antica Sicilia, e de’ romani fino alla morte d’Augusto”; viceversa, in altra opera storiografica, con identico titolo ma di più modeste proporzioni, pubblicata cent’anni dopo (1870) da Francesco De Sanctis, si liquida il mondo classico greco-latino e si comincia dal XIII secolo coi Siciliani, anzi con Rosa fresca aulentissima, contrasto giullaresco fino a noi pervenuto grazie a un paio di carte, 15r-16r, del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Federico Sanguineti In che cosa consiste (per riprendere il titolo di un libro del 1970 di Gianfranco Contini) la Letteratura italiana delle Origini? Dipende dai punti di vista: da un lato, nelladella letteratura italiana che vede la luce in nove tomi (1772-1782) ? ed è la prima a recare tale intestazione ?, il gesuita Girolamo Tiraboschi dedica il primo volume alla cultura “degli etruschi, e de’ popoli della Magna Grecia, e dell’antica Sicilia, e de’ romani fino alla morte d’Augusto”; viceversa, in altra opera storiografica, con identico titolo ma di più modeste proporzioni, pubblicata cent’anni dopo (1870) da Francesco De Sanctis, si liquida il mondo classico greco-latino e si comincia dal XIII secolo coi Siciliani, anzi con Rosa fresca aulentissima, contrasto giullaresco fino a noi pervenuto grazie a un paio di carte, 15r-16r, del ...

