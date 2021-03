Pierpaolo Pretelli spiega perché non ha presentato Giulia Salemi alla sua famiglia

(Di lunedì 22 marzo 2021)stanno continuando a vivere la loro storia d’amore sbocciata all’interno del Grande Fratello Vip, come testimoniano le numerose foto e stories pubblicate sui social dcoppia. Ospite ieri sera a Live – Non è la d’Urso,ha avuto modo di raccontare la sua vita una volta uscito dcasa più spiata d’Italia e, naturalmente, non potevano mancare domande sulla sua storia con. Quando Barbara d’Urso ha chiesto ase ci fossero già state le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie, il ragazzo ha risposto negativamente, adducendo la motivazione delle restrizioni attualmente in vigore unite...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - sopefiItr : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - cheoldeos : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli khh tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… - xxirell : @Costanzo Noi vorremmo Pierpaolo Pretelli SINGOLO senza per forza accostarlo a Giulia Salemi. Ha tanto da mostare s… - sftgyumin : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

... l'ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram conquista tutti Elisabetta nella casa ha conquistato davvero tutti, a partire dacon cui ha avuto un flirt. Lui l'ha ...Era entrata per mettere in difficoltà il flirt tra Elisabetta Gregoraci e, perché con quest'ultimo aveva avuto una conoscenza importante e un interesse per lui non proprio ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica dopo la nascita del loro amore sbocciato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera ...A Live Non è la d'Urso, Pierpaolo Pretelli ha svelato di non aver ancora presentato Giulia Salemi alla sua famiglia: ecco perché.