Pierpaolo Pretelli non ha presentato Giulia Salemi alla famiglia, ecco per quale motivo (Di lunedì 22 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli ospite di Live, ha parlato della sua bellissima storia d’amore con Giulia Salemi nata nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia ha anche svelato di non avere ancora presentato la fidanzata alla sua famiglia. Pierpaolo Pretelli non ha presentato Giulia Salemi alla famiglia Pierpaolo, incalzato dalle numerose domande, ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 marzo 2021)ospite di Live, ha parlato della sua bellissima storia d’amore connata nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia ha anche svelato di non avere ancorala fidanzatasuanon ha, incalzato dalle numerose domande, ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - zazoomblog : Live-Non è la dUrso Pierpaolo Pretelli: Non ho ancora presentato Giulia alla mia famiglia Fariba allIsola dei Famos… - grgvssll : RT @unabubiina: Gli amici di Giulia mi sembrano il fratello di Pierpaolo Pretelli, scusate forse non dovevo dirlo #Amici20 - Giuliaa65793107 : RT @fastpettre: Scusami se ti ho chiamato Pedropablo tu meriti di essere chiamato il mio fidanzato Pierpaolo Pretelli il mio amore #PRELEM… - sara13100613 : RT @unabubiina: Gli amici di Giulia mi sembrano il fratello di Pierpaolo Pretelli, scusate forse non dovevo dirlo #Amici20 -