Piemonte | Grimaldi | “Vaccinati solo la metà degli over 80 | giunta Cirio ha fallito”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il capogruppo di Luv in RegioneMarcoelenca dati, percentuali e numeri per dimostrare che fino ad ora la campagna vaccinale delladi Albertoè stata un insuccesso. A partire dalla popolazione80 le cui vaccinazioni sono iniziate più di un mese fa ma sembrerebbero essere ben lontane dalla fine: “il 54%80si ha ricevuto la prima dose di vaccino eil 13% la seconda. Per Icardi e Rinaudo tutti gli anziani avrebbero dovuto ricevere la prima dose nella secondadi marzo: obiettivo” spiega. “Nell’ultimo mese ilha somministrato una media di 11.642 dosi al ...

, che è capogruppo di Luv in consiglio regionale, ha poi declinato il suo intervento su Torino e il: 'Stiamo dimostrando che la nostra comunità politica è in grado di restare unita e ..."A Torino e instiamo dimostrando che la nostra comunità politica è in grado di restare unita e proporre una visione per il territorio" - ha concluso. " Cara Sinistra, serve vincere ...Il capogruppo di Luv in Regione Piemonte Marco Grimaldi elenca dati, percentuali e numeri per dimostrare che fino ad ora la campagna vaccinale della giunta di Alberto Cirio è stata un insuccesso. A p ...Ha aperto così il suo ultimo intervento da Segretario Regionale di Sinistra Italiana, Marco Grimaldi, Capogruppo di LUV, dopo avere ringraziato i suoi compagni e compagne e gli ospiti presenti al cong ...