Pic nic no mask illegale al Parco di Levante: denunciati (Di lunedì 22 marzo 2021) Irruzione delle forze dell'ordine al Parco di Levante per un pic nic organizzato su Whatsapp. No mask a Cesenatico: 50 persone sanzionate per un pic nic abusivo su Notizie.it.

faccost99 : @andregiammetti grandi Pic nic in California è risaputo wink wink - Destradipopolo : IL PIC NIC DEI 50 NEGAZIONISTI IN UN PARCO CITTADINO A CESENATICO PER LORO E’ FINITA MALE, C’ERA LA DIGOS AD ASPET… - kevkorian : @SignorErnesto @TeoParmigiani @sbonaccini Pensa che in ER chiudono i parchi e rimandano a casa le famiglie da nonno… - EdoardoQuaquini : RT @Bufalenet: Cesenatico - 50 partecipanti al pic nic #negazionista per sfidare le norme. Lo annunciano sui social e al parco trovano la #… - cauIdronf : @kiubts amo facciamo un pic nic li pls -