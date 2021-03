Permettere a mamme e papà di trascorrere le vacanze pasquali senza l’assillo dei compiti. Lettera al ministro Bianchi (Di lunedì 22 marzo 2021) Inviata da Maurizio Parodi - Egregio Prof. Patrizio Bianchi, Le scrivo, nell’imminenza delle vacanze pasquali, per segnalare il sovraccarico di compiti a casa già denunciato dalle più importanti associazioni di genitori, che non risparmia neppure i bambini più piccoli, persino chi frequenti la scuola a tempo pieno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Inviata da Maurizio Parodi - Egregio Prof. Patrizio, Le scrivo, nell’imminenza delle, per segnalare il sovraccarico dia casa già denunciato dalle più importanti associazioni di genitori, che non risparmia neppure i bambini più piccoli, persino chi frequenti la scuola a tempo pieno. L'articolo .

