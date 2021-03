Perchè gli italiani non bevono il cappuccino dopo le 11? (Di lunedì 22 marzo 2021) In un articolo comparso sul sito STUFF, ci spiegano perché gli italiani non bevono cappuccino dopo le 11 del mattino. cappuccino dopo le 11 “Nessun italiano che si rispetti si sognerebbe di bere un cappuccino dopo le 11 del mattino.” Scrive il giornalista. “dopo un pasto? Ma perche? Potrebbe dire un italiano – una bevanda Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) In un articolo comparso sul sito STUFF, ci spiegano perché glinonle 11 del mattino.le 11 “Nessun italiano che si rispetti si sognerebbe di bere unle 11 del mattino.” Scrive il giornalista. “un pasto? Ma perche? Potrebbe dire un italiano – una bevanda

Advertising

SalernoSal : Domanda: era nota l’esistenza delle liste di riserva? Perché non vengono chiamati gli anziani del giorno dopo? Non… - ilfoglio_it : 'Perché l’Inghilterra non vuole sentire la verità su Winston Churchill?”. Perché ora gli dà del fascista? Intervist… - NicolaPorro : ???????????????? ?????????????????????? cancellate: la sinistra straparla di #condono per gli evasori. @enrico_zanetti spiega perché è… - Icios007 : RT @Masssimilianoo: Lo stato è immorale perché, se sbaglio il 730 anche solo per qualche euro, mi manda l'intimazione di pagamento a casa c… - verdura_rocco : Vi è poca differenza tra chi entra in un ospedale a fare casino perché gli è deceduto un parente e un senatore che… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè gli Usa, altre due stelle sulla bandiera? Portorico e il District of Columbia vogliono diventare Stati ... Portorico ha mantenuto la sua indipendenza: nonostante nel 1917 i portoricani sono diventati cittadini americani a tutti gli effetti grazie al Jones - Shafroth Act, non hanno diritto di voto in ...

Harry e Meghan non si sono sposati in segreto tre giorni prima del royal wedding (almeno non legalmente) " Abbiamo chiamato l'Arcivescovo e gli abbiamo detto: " L'altro sarà lo spettacolo per il mondo, ma noi vogliamo un momento solo per noi" , queste le parole della coppia. Nottingham Cottage, però, ...

Draghi: “Sì, è un condono. Necessario perché lo Stato non ha funzionato” Il Fatto Quotidiano ... Portorico ha mantenuto la sua indipendenza: nonostante nel 1917 i portoricani sono diventati cittadini americani a tuttieffetti grazie al Jones - Shafroth Act, non hanno diritto di voto in ..." Abbiamo chiamato l'Arcivescovo eabbiamo detto: " L'altro sarà lo spettacolo per il mondo, ma noi vogliamo un momento solo per noi" , queste le parole della coppia. Nottingham Cottage, però, ...