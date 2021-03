“Per me Rosalinda Cannavò era lavoro, non la vita reale”. Dayane Mello, dopo il GF Vip fuori la verità (Di lunedì 22 marzo 2021) Ospite a Live – Non è la D’Urso nella puntata di domenica 21 marzo Dayane Mello parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella è stata una delle protagoniste della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa di Cinecittà la modella ha vissuto momenti di grande spensieratezza ma ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto. Il fratello Lucas è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. La giovane ha deciso di non uscire dalla casa e di proseguire la sua esperienza proprio in nome del fratello, che l’ha sempre incoraggiata ad andare a avanti e a vincere. Dayane Mello è stata la prima concorrente a raggiungere la finale del GF Vip 5, ma è uscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Ospite a Live – Non è la D’Urso nella puntata di domenica 21 marzoparla della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella è stata una delle protagoniste della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa di Cinecittà la modella ha vissuto momenti di grande spensieratezza ma ha dovuto affrontare anche un gravissimo lutto. Il fratello Lucas è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. La giovane ha deciso di non uscire dalla casa e di proseguire la sua esperienza proprio in nome del fratello, che l’ha sempre incoraggiata ad andare a avanti e a vincere.è stata la prima concorrente a raggiungere la finale del GF Vip 5, ma è uscita ...

trottolinad : @LucaMar_ E poi sono troppo diverse Rosalinda è una ragazzina immatura ed infantile. Dayane una donna con una figli… - clexa_griffin : RT @tinyseulgis_: dayane ha ripetuto per l'ennesima volta che rosalinda si sta facendo la vita da fidanzata come se questo escludesse il ra… - PerversiOnBrit : RT @junkiexxxs: Rosalinda che invano cerca gli ultimi residui della sua eterosessualità. (Che in realtà è tutta una scusa per postare quest… - clexa_griffin : RT @Sonoiolamiari: Barbarella ha chiamato tutti gli amici di Dayane altrimenti D non ci sarebbe mai andata. In più potrebbe star preparando… - AntoSem1 : RT @Rev19500434: @Linda07861689 @AndreaZelletta @14Adua @AndreaZelletta tu e Rosalinda avete ricevuto tre aerei, abbiamo speso soldi, mostr… -