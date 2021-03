Per Calenda Pd e Forza Italia pari sono: 'Sono entrambi interlocutori...' (Di lunedì 22 marzo 2021) La vocazione centrista c'è e si vede: il Pd è un "interlocutore ci mancherebbe altro, lo è Pd e lo è Fi, in Italia però Sono molto indeboliti e sottomessi a sovranisti e populisti, spero Letta riesca ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) La vocazione centrista c'è e si vede: il Pd è un "interlocutore ci mancherebbe altro, lo è Pd e lo è Fi, inperòmolto indeboliti e sottomessi a sovranisti e populisti, spero Letta riesca ...

Advertising

ciolonap : RT @sempreciro: L'ultima Macchiavellata di Renzi. Visto che non riesce a prendere voti al PD e ai 5S e che Calenda e la Bonino non si fida… - GiorgioAntonel1 : RT @sempreciro: L'ultima Macchiavellata di Renzi. Visto che non riesce a prendere voti al PD e ai 5S e che Calenda e la Bonino non si fida… - globalistIT : Conte no, Berlusconi sì? - EPaglierini : @Know_How_To_Do @MMastrantuono Beh, se decide di candidarsi per rispetto a Calenda si sacrificherà sottoponendosi a… - keccastar : RT @sarasarli: In un paese normale uno come il signor #Calenda che usa i partiti come i taxi per essere eletto dovrebbe essere cacciato #p… -