Pentathlon | Coppa del Mondo Budapest 2021 | dieci azzurri in Ungheria

(Di martedì 23 marzo 2021) Ad un anno dalla gara de Il Cairo, una delle ultime manifestazioni prima dello stop forzato per l’emergenza globale, riparte il circuito delladeldimoderno: a, già sede della competizione indoor che ha aperto la stagione(con Elena Micheli nona), si terrà dal 24 al 28 marzo la prima tappa. Saranno benin gara, distribuiti sulle tre prove in programma: presenti anche i freschi campioni italiani della categoria senior, ovvero Elena Micheli e Giorgio Malan. Il programma prevede il 24 marzo le qualificazioni femminili, il 25 quelle maschili, il 26 la finale femminile, il 27 quella maschile ed il 28 la staffetta mista. La selezione azzurra per questa prima tappa prevede nella gara individuale femminile Elena Micheli, ...

