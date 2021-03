Pensioni anticipate ultime news dopo Quota 100 | il punto

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quali sono lein tema dil’addio a100? In queste settimane sono davvero tante le proposte che le forze politiche stanno mettendo in campo. Tutte da valutare bene, ovviamente, per individuare bene le opzioni che potrebbero essere più concretizzabili. Siamo giunti ormai alla fine del mese di marzo 2021, quali sono quindi leindicazioni sulla riforma? I sindacati stanno premendo ritenendo necessaria, adesso più che mai, una riforma delleche possa in qualche modo tutelare molti dei lavoratori che erano prossimi ad uscire dal mondo del lavoro con qualche anno di anticipo e che invece adesso si ritrovano nel cosiddetto limbo. Qualcosa insomma occorre fare anche perché ...

Le elezioni a Madrid sono frutto di una manovra che andava in questa direzione: i ... le tensioni su alcune questioni di non secondaria importanza " in primis le riforme delle pensioni e del ...... le proposte di intervento sono molteplici Il governo deve operare una riforma delle pensioni che è ... tra lavoratori e sindacati che chiedono interventi favorevoli alle uscite anticipate e tecnici ... Quali sono le ultime news in tema di pensioni anticipate dopo l'addio a Quota 100? In queste settimane sono davvero tante le proposte che le forze politiche stanno mettendo in campo. Tutte da valutare ... Riforma pensioni, le riflessioni di Giuliano Cazzola sul dibattito riguardante le misure da mettere in campo per il post-Quota 100 ...