Pensioni anticipate 2021, ok dall’Inps: chi può uscire dai 61 anni (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate giungono direttamente dall’Inps , che con il messaggio n°1169 del 19 marzo 2021, fornisce le istruzione per la presentazioni delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti entro il 1 maggio 2021. L’INPS per questi lavoratori più ‘fragili’ riconosce la possibilità di uscire anticipatamente dai 61 anni e 7 mesi. Chi può accedervi e quali sono le modalità per procedere all’istanza? Pensioni anticipate 2021, chi può accedere alla pensione con 61 anni e 7 mesi? Ecco elencati tuttii soggetti che potranno accedere alla queiscenza con 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi d’età, il ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime novità sullegiungono direttamente, che con il messaggio n°1169 del 19 marzo, fornisce le istruzione per la presentazioni delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti entro il 1 maggio. L’INPS per questi lavoratori più ‘fragili’ riconosce la possibilità dianticipatamente dai 61e 7 mesi. Chi può accedervi e quali sono le modalità per procedere all’istanza?, chi può accedere alla pensione con 61e 7 mesi? Ecco elencati tuttii soggetti che potranno accedere alla queiscenza con 35di contributi e 61e 7 mesi d’età, il ...

