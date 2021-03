Pd, una musica leggerissima senza voglia di niente. Letta torni allo spirito di Piazza Grande (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Partito Democratico, risponde all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it La sera della vittoria delle primarie di Zingaretti, eravamo in un locale al Circo Massimo. Piazza Grande, il movimento esterno al PD che ho coordinato, aveva determinato una importante eccedenza: nei numeri, oltre un milione di voti per Zingaretti, ma anche nelle interlocuzioni con mondi civici, ecologisti, della sinistra sociale, sindacale. Soprattutto la riapertura di una linea di dialogo con la intellettualità diffusa. Quella sera la sensazione di ritrovarmi in Vicolo Stretto e non in Piazza ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Partito Democratico, risponde all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it La sera della vittoria delle primarie di Zingaretti, eravamo in un locale al Circo Massimo., il movimento esterno al PD che ho coordinato, aveva determinato una importante eccedenza: nei numeri, oltre un milione di voti per Zingaretti, ma anche nelle interlocuzioni con mondi civici, ecologisti, della sinistra sociale, sindacale. Soprattutto la riapertura di una linea di dialogo con la intellettualità diffusa. Quella sera la sensazione di ritrovarmi in Vicolo Stretto e non in...

