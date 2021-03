Pd, donne capigruppo: ecco i nomi Letta dichiara guerra ai renziani... (Di lunedì 22 marzo 2021) Enrico Letta, in versione Epurator, tira dritto. Chiusa la partita dei vicesegretari e composta la squadra della segreteria, ora il suo prossimo obiettivo sono i capigruppo di Camera e Senato. “Penso che per forza di cose debbano essere due donne”, ha anticipato al Tirreno, ma anche alla Gazzetta di Reggio, testate delle due regioni di provenienza degli attuali capigruppo Graziano... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 marzo 2021) Enrico, in versione Epurator, tira dritto. Chiusa la partita dei vicesegretari e composta la squadra della segreteria, ora il suo prossimo obiettivo sono idi Camera e Senato. “Penso che per forza di cose debbano essere due”, ha anticipato al Tirreno, ma anche alla Gazzetta di Reggio, testate delle due regioni di provenienza degli attualiGraziano... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - carmelocarat : RT @formichenews: Questione femminile o scusa per calare i capigruppo dall’alto? ??Scrive Pasquino (@GP_ArieteRosso) ?? ?? - lucia_lunghi : @coledoni No, pure io la penso allo stesso modo: quelle delle donne capigruppo è un’occasione d’oro - _fiorucci : RT @saraosalvatore: Letta vuole cambiare i capigruppo maschi con due donne. Affari interni al PD certo ma se lo fa solo per la parità di ge… - Maurizi27930544 : RT @PoliticaPerJedi: E' il colmo: anche nel cercare due donne da nominare capigruppo le correnti del PD non riescono a smettere di misurars… -