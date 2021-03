Pavia | il platano seminato da Scopoli ha 243 anni e non li dimostra

Advertising

unipv : RT @vogheranews: #PAVIA 22/03/2021: Buone notizie per il Platano dell’#OrtoBotanico. La visita dice che gode di “ottima salute”. Ora serve… - vogheranews : #PAVIA 22/03/2021: Buone notizie per il Platano dell’#OrtoBotanico. La visita dice che gode di “ottima salute”. Ora… -

IL GIORNO

IL GIORNO, 22 marzo 2021 " Gode di ottima salute il simbolo indiscusso dell'Orto botanico del Sistema museale di Ateneo dell'Università di Pavia. Il platano di Scopoli, con la sua chioma maestosa, s'innalza al di sopra di tutti gli alberi coltivati ha 243 anni e non li dimostra. La tradizione vuole che a seminare nel 1778 questa pianta ... L'albero simbolo dell'Orto botanico è stato "visitato" da un team di esperti. Parte la richiesta per inserirlo tra gli alberi monumentali d'Italia ...