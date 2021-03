Paul Gascoigne, il passato burrascoso del naufrago: perché è all’Isola? (Di lunedì 22 marzo 2021) Paul Gaiscogne ed un passato burrascoso, fatto di eccessi sopra ogni limite: il motivo della partecipazione all’Isola dei famosi dell’ex campione E’ certamente uno dei personaggi più controversi, sicuramente sui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 marzo 2021)Gaiscogne ed un, fatto di eccessi sopra ogni limite: il motivo della partecipazionedei famosi dell’ex campione E’ certamente uno dei personaggi più controversi, sicuramente sui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

