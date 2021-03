Patrizia Pellegrino presenta la figlia Arianna e racconta la sua malattia molto rara (Di lunedì 22 marzo 2021) Patrizia Pellegrino è reduce da un recupero per un intervento al rene e a Domenica Live ha spiegato di essere finita sotto i ferri d’urgenza subito dopo la scoperta di un tumore. “Che qualcosa non andasse lo ho capito quando ho trovato del sangue nelle urine”, ha spiegato l’attrice 58enne ospite a Domenica Live. Poi la diagnosi drammatica: “Un tumore al rene di 3 o 4 centimetri”. Il personale medico l’ha informata che bisognava procedere con prontezza, non c’era tempo da perdere, e così è stata operata. Dopo l’intervento, che le ha lasciato una cicatrice di 6 cm, Patrizia Pellegrino si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie, oltre a dover mantenere un regime alimentare particolare. Ma non era sola da Barbara D’Urso: a Domenica Live ha infatti presentato anche due dei suoi tre figli, Tommaso e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)è reduce da un recupero per un intervento al rene e a Domenica Live ha spiegato di essere finita sotto i ferri d’urgenza subito dopo la scoperta di un tumore. “Che qualcosa non andasse lo ho capito quando ho trovato del sangue nelle urine”, ha spiegato l’attrice 58enne ospite a Domenica Live. Poi la diagnosi drammatica: “Un tumore al rene di 3 o 4 centimetri”. Il personale medico l’ha informata che bisognava procedere con prontezza, non c’era tempo da perdere, e così è stata operata. Dopo l’intervento, che le ha lasciato una cicatrice di 6 cm,si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie, oltre a dover mantenere un regime alimentare particolare. Ma non era sola da Barbara D’Urso: a Domenica Live ha infattito anche due dei suoi tre figli, Tommaso e ...

