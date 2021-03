Parità di salario tra uomo e donna, nel Lazio presentata una legge per colmare il divario: “E’ la prima in Italia” (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo via libera all’unanimità alla proposta di legge del Lazio per la Parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile. Passata in commissione Lavoro, dovrà andare in Aula. A presentarla in Regione la presidente Pd della commissione Eleonora Mattia: “Siamo la prima Regione in Italia a mettere nero su bianco che c’è un problema con il lavoro delle donne e a mettere in campo soluzioni concrete”. Mattia ha parlato delle “professioniste che ogni giorno si alzano e sanno che la loro voce sarà presa meno sul serio, a quelle che quando si sceglie un posto va sistematicamente ad un uomo, anche meno qualificato”. Il vicepresidente della Regione Daniele Leodori ha ricordato “pochi dati che spiegano perché il tema della Parità debba essere ai primi posti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo via libera all’unanimità alla proposta didelper laretributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile. Passata in commissione Lavoro, dovrà andare in Aula. A presentarla in Regione la presidente Pd della commissione Eleonora Mattia: “Siamo laRegione ina mettere nero su bianco che c’è un problema con il lavoro delle donne e a mettere in campo soluzioni concrete”. Mattia ha parlato delle “professioniste che ogni giorno si alzano e sanno che la loro voce sarà presa meno sul serio, a quelle che quando si sceglie un posto va sistematicamente ad un, anche meno qualificato”. Il vicepresidente della Regione Daniele Leodori ha ricordato “pochi dati che spiegano perché il tema delladebba essere ai primi posti ...

Ultime Notizie dalla rete : Parità salario Giovani Forza Italia, si occuperà di studiare le proposte per le soluzioni più efficaci che potranno essere inserite nel Recovery Fund ... e alcune delle relative proposte, sono: - l'occupazione giovanile e femminile, con uno sguardo alla decontribuzione e alla parità di salario; - la sanità, puntando alla riapertura degli ospedali ...

Dalise ci parla di "Sono solo parole", la nuova rubrica di dirette Instagram Un esempio? Clausole di contratti di lavoro che determinano l'interruzione dello stesso in caso di gravidanza o un salario inferiore rispetto a quello dei colleghi uomini a parità di compiti e ...

