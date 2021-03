Paola Leocani | «Sì che ho una vita»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 23 marzo 2021 A tre anni sognava di diventare la prima donna presidente della Repubblica. A 49 al Colle non è ancora arrivata. In compenso ha scalato la vetta negli studi legali che contano e, nel 2018, il Financial Times l’ha inserita tra i 10 avvocati finanziari più innovativi al mondo. Paola Leocani, milanese di origini romagnole da cui ha ereditato un lieve accento e il sorriso negli occhi, oggi è una delle uniche due socie donne dello studio internazionale Simmons&Simmons dove riveste il ruolo di responsabile del dipartimento di Debt capital markets, ovvero, delle attività finalizzate al reperimento di finanziamenti per la crescita di aziende e corporation. Quando si è iscritta alla facoltà di Legge alla Cattolica di Milano, immaginava che sarebbe finita in uno di quegli studi stile serie tv Suits: lavoro 24 ore su 24, competizione sfrenata, vita sociale rasa al suolo?«No: ho scelto Giurisprudenza ispirata da Mani Pulite. Puntavo alla magistratura». E invece?«Finita la laurea ho cominciato il dottorato. Poi sono stata chiamata da un grande studio internazionale. Mi pagavano di più, ho accettato». A 35 anni è diventata socia. Quasi un record. Non si può dire che abbia subito discriminazioni di genere. «In realtà, episodi sgradevoli capitano sempre. Vai con un collega da un cliente: all’uomo danno del lei, a te del tu. Una volta avevo dimenticato la ventiquattrore nell’azienda dove prestavo una consulenza. Mi hanno richiamata, dicendomi: non vorremmo che perdessi i trucchi! Peccato che nella valigetta c’erano solo documenti, niente make-up. Ma la cosa che mi ha fatto più male è stata un’altra». Le va di raccontare?«Una volta un collega mi ha detto: tu sei avvantaggiata, farai carriera perché non hai una vita tua». Era vero?«No, ero già fidanzata con l’uomo che sarebbe diventato mio marito e il padre di mio figlio. Ma, a prescindere, trovo insopportabile l’idea che se una donna cresce professionalmente debba esserci un motivo altro oltre alla bravura». Nel suo caso non c’è?«Be’ un piccolo vantaggio rispetto a tanta gente io ce l’ho: dormo quattro ore a notte. Mi bastano. Così ho più tempo per lavorare, ascoltare la Callas, grande passione, e soprattutto stare con il mio bambino di un anno e mezzo». Per colmare il divario di genere, il premier Draghi ha insistito sul bisogno di ampliare l’accesso agli asili nido e moltiplicare le strutture su tutto il territorio. È d’accordo?«Sì, e aggiungerei la necessità di valorizzare modelli femminili di successo, lo sponsorizzarsi reciproco tra donne, il riconoscimento del lavoro flessibile anche per gli uomini, cosicché pure loro possano dare una mano in casa, e infine le quote rosa, che reputo un male necessario. Detto questo, il nido è fondamentale per tante, non per me purtroppo: Manfredi è nato molto prematuro, in questi casi è sconsigliato». Chi se ne occupa mentre lei lavora?«Una tata. E poi io sono in smartworking da quando è nato, anzi da prima: ho passato gli ultimi mesi di gravidanza in ospedale perché ho rotto le acque alla 21esima settimana. E lì, sdraiata sul lettino, ho concluso pratiche importanti». Non sentiva il bisogno di fermarsi e concentrarsi sul suo stato di salute?«Al contrario: per me il lavoro è divertimento. E, a volte, il miglior modo per tenere lontane le preoccupazioni».