Panchina Frosinone: Grosso sarà il sostituto di Nesta. Ultime

Fabio Grosso, con ogni probabilità, sarà il sostituto di Alessandro Nesta sulla Panchina del Frosinone: ecco le Ultime notizie Fabio Grosso con ogni probabilità sarà il sostituto di Alessandro Nesta sulla Panchina del Frosinone. Oggi è arrivata la decisione definitiva del presidente Stirpe che ha detto basta alla collaborazione con l'ex difensore di Lazio e Milan. Come riportato da Juventusnews24, sarà l'ex terzino bianconero e già allenatore della Juventus Primavera a cercare di risollevare le sorti del Frosinone in Serie B.

