Pallanuoto femminile | World League 2021 | dopo il Setterosa rinuncia anche la Francia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il torneo europeo delladi, che avrebbe dovuto vedere disputarsi dieci partite nella bolla di Budapest (e non più Debrecen), in Ungheria, dal 24 al 27 marzo, a pochi giorni dalladel, subisce il forfaitda parte della. Si disputeranno dunque soltanto quattro partite ufficiali: i Paesi Bassi affronteranno nell’ordine Grecia, Spagna e Russia tra il 25 ed il 27 marzo, mentre il 25 si giocheràRussia-Spagna. Per rimpiazzare le partite che non si giocheranno a causa delle rinunce died Italia sono state organizzate nove amichevoli che coinvolgerannol’Ungheria Universiade. Ancora non si sa con precisione quante squadre si ...

AKTIS ACQUACHIARA - BRIZZ11 - 4 (2 - 1, 4 - 2, 3 - 1, 2 - 0) Acquachiara: D'Antonio, Zizza 1, De Magistris 2, Scarpati A. Di Maria 1, Massa, Mazzola 1, Tortora 3, Anastasio F. 2, ...Nuovo successo della Como Nuoto Recoaro, che guida a punteggio pieno il girone Ovest di serie A2 di. Le 'Rane rosa' in trasferta a Genova contro il Locatelli si sono imposte per 12 - 7. In classifica le lariane guidano con 12 punti; alle loro spalle proprio le liguri, ferme a ...Il torneo europeo della World League di pallanuoto femminile, che avrebbe dovuto vedere disputarsi dieci partite nella bolla di Budapest (e non più Debrecen), in Ungheria, dal 24 al 27 marzo, a pochi ...Aktis Acquachiara femminile: vittoria e primato per le ragazze di Barbara Damiani che si sono imposte alla Scandone per 11-4 sulla Brizz Pallanuoto.