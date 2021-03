Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 femminili: l’Italia trova l’Ungheria ai playoff (Di martedì 23 marzo 2021) Sarà l’Ungheria la prossima avversaria dell’Italia ai playoff di qualificazione ai Mondiali femminili di Pallamano. In Spagna il quadro dei playoff è stato definito dal sorteggio di Vienna nella sede della EHF (European Handball Federation). Le due sfide di qualificazione avranno luogo con un doppio confronto ravvicinato: andata il 16 o 17 aprile in Ungheria, ritorno il 20 o 21 aprile al Centro Tecnico Federale – “La Casa della Pallamano” a Chieti. Nelle stesse date sono in programma le altre nove partite di playoff che completeranno il novero delle 16 squadre. Gli accoppiamenti dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2021: Turchia – Russia Repubblica Ceca – Svizzera Slovenia – Islanda Slovacchia – ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Saràla prossima avversaria delaidi qualificazione aidi. In Spagna il quadro deiè stato definito dal sorteggio di Vienna nella sede della EHF (European Handball Federation). Le due sfide di qualificazione avranno luogo con un doppio confronto ravvicinato: andata il 16 o 17 aprile in Ungheria, ritorno il 20 o 21 aprile al Centro Tecnico Federale – “La Casa della” a Chieti. Nelle stesse date sono in programma le altre nove partite diche completeranno il novero delle 16 squadre. Gli accoppiamenti dei play-off di qualificazione ai: Turchia – Russia Repubblica Ceca – Svizzera Slovenia – Islanda Slovacchia – ...

Advertising

sportface2016 : Avversario ostico per le azzurre - infoitinterno : Pallamano femminile, qualificazioni Mondiali 2021: l’Italia affronterà l’Ungheria nei play-off - argo979 : La nazionale femminile di pallamano esordisce con una vittoria sul Kosovo (24-22) nella prima gara per le qualifica… - SkySport : Pallamano, Qualificazioni Mondiali: doppio impegno delle azzurre su Sky - sportli26181512 : Pallamano, Qualificazioni Mondiali: doppio impegno delle azzurre su Sky: Le azzurre in campo a Maria Enzersdorf con… -