Palermo | sedici giorni senza giocare | in attesa del Foggia i rosanero recuperano Accardi

Leggi su mediagol

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilattende di poter tornare in campo: ad attenderlo la sfida casalinga di lunedì 29 marzo contro il.Non aver disputato la trasferta di Monopoli (causa Covid per i pugliesi) costringerà ia scendere nuovamente in campo dopo 16di pausa. La lunga pausa in vista del match contro i rossoneri permetterà a mister Filippi di recuperare Andreache nella trasferta di Pagani non era stato utilizzato. Il difensore palermitano già da domani potrebbe rientrare in gruppo dopo l'infortunio subito al polpaccio destro. Deve recuperare da uno stop anche Edoardo Lancini che non è ancora guarito dalla botta al piede subita contro la Viterbese, per lui previsto il ritorno in gruppo già da domani. Si deve attendere, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', per il rientro ...