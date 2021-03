Palermo, obiettivo play-off: rosanero al decimo posto, ma il calendario può essere favorevole (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Palermo si appresta a disputare l'ultima parte della stagione regolamentare.I rosanero nell'ultimo turno di campionato non sono scesi in campo a causa dei tanti positivi all'interno del gruppo squadra del Monopoli che hanno costretto la Lega al rinvio della gara. Senza giocare gli uomini di Giacomo Filippi hanno perso una posizione in classifica e al momento si ritrovano al decimo posto, ultimo utile per poter giocare i play-off. Il calendario adesso può diventare complice del Palermo che si tiene comunque a debita distanza dalle dirette concorrenti Viterbese e proprio Monopoli. I rosanero da qui al termine del campionato, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', affronteranno solo due squadre che li precedono in graduatoria, poi i ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilsi appresta a disputare l'ultima parte della stagione regolamentare.Inell'ultimo turno di campionato non sono scesi in campo a causa dei tanti positivi all'interno del gruppo squadra del Monopoli che hanno costretto la Lega al rinvio della gara. Senza giocare gli uomini di Giacomo Filippi hanno perso una posizione in classifica e al momento si ritrovano al, ultimo utile per poter giocare i-off. Iladesso può diventare complice delche si tiene comunque a debita distanza dalle dirette concorrenti Viterbese e proprio Monopoli. Ida qui al termine del campionato, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', affronteranno solo due squadre che li precedono in graduatoria, poi i ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, obiettivo play-off: rosanero al decimo posto, ma il calendario può essere favorevole - Mediagol : #Palermo, obiettivo play-off: rosanero al decimo posto, ma il calendario può essere favorevole - frances73686035 : L’obiettivo dei giudici di Palermo non è fare giustizia in nome della verità, ma di tenere sotto torchio Salvini sp… - LiveSicilia : Palermo, Nastasi: “Obiettivo non abbassare l’attenzione” - tifosipalermoit : le parole del preparatore atletico dei rosanero, Marco Nastasi , che puntualizza come l’obiettivo sarà far arriva… -