Overwatch 2 e Overwatch Mobile potrebbero essere lanciati allo stesso momento (Di lunedì 22 marzo 2021) Un gioco per dispositivi Mobile di Overwatch sembra essere in fase di sviluppo presso Blizzard, secondo i commenti fatti dall'Editor At Large di Dexerto Richard Lewis durante il podcast The Four Horsemen. Durante l'episodio del 19 marzo, Lewis, insieme a Christopher "MonteCristo" Mykles, Duncan "Thorin" Shields e Erik "DoA" Lonnquist stavano discutendo dei licenziamenti ad Activision Blizzard e del loro impatto sulla OWL e la CDL. L'argomento alla fine si è spostato sui giochi Mobile e sulla loro massiccia crescita nel settore, specialmente in oriente. A questo punto, Lewis ha rivelato che Blizzard avrebbe in programma di lanciare una versione Mobile di Overwatch insieme a Overwatch 2.

