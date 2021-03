Otavio dopo il rinnovo | “Al Porto mi sento a casa | darò tutto come ho sempre fatto”

(Di lunedì 22 marzo 2021)Edmilson da Silva Monteiro ha deciso di continuare la sua avventura con ile ha così commentato ilfino al 2025: “Sono molto felice, hodetto che volevo restare. In questo club e in questo Paese mi, sonostato ben accolto ed è un sogno che si avvera. Volevo rinnovare il contratto e sono felice, continuerò a giocare con la stessa voglia die farò del mio meglio in campo per portare altri titoli. Questo è quello che posso promettere.in campo,ho. Non mi arrenderò mai, possono contare su di me fino alla fine”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

Commenta per primo Ora è ufficiale,ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Porto .una lunga trattativa con il club lusitano, il centrocampista classe 1995 ha prolungato il suo accordo - in scadenza a giugno - fino ... Tra le pretendenti deluse c'è anche il Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara negli scorsi mesi avevano opzionato il giocatore brasiliano, 26 anni, per la prossima stagione. Ex Internacional, Otavio ... Uno degli obiettivi del prossimo calciomercato della Roma è destinato a rimanere tale, visto che ha rinnovato l'accordo con il suo club.