Ostia – Picca: Bonificare Pineta Acque Rosse da siringhe e rifiuti (Di lunedì 22 marzo 2021) – “Quello che abbiamo visto all’interno della Pineta Acque Rosse ci ha lasciato senza parole. Un’immagine agghiacciante vedere quell’albero caduto (nella foto) completamente trafitto, ricoperto e circondato da siringhe usate da chi probabilmente di notte cerca un riparo nascosto per fare uso di sostanze stupefacenti. “Come Lega abbiamo presentato immediatamente una segnalazione urgente agli uffici competenti affinché venga bonificata l’area e messa in sicurezza la zona poiché rappresenta un serio pericolo per chi nelle ore diurne si reca al parco per svolgere attività sportiva e per le tante famiglie che lì passeggiano e portano i bambini a giocare”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, e Marco Mambor e Antonella Riti del direttivo. “La Pineta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) – “Quello che abbiamo visto all’interno dellaci ha lasciato senza parole. Un’immagine agghiacciante vedere quell’albero caduto (nella foto) completamente trafitto, ricoperto e circondato dausate da chi probabilmente di notte cerca un riparo nascosto per fare uso di sostanze stupefacenti. “Come Lega abbiamo presentato immediatamente una segnalazione urgente agli uffici competenti affinché venga bonificata l’area e messa in sicurezza la zona poiché rappresenta un serio pericolo per chi nelle ore diurne si reca al parco per svolgere attività sportiva e per le tante famiglie che lì passeggiano e portano i bambini a giocare”. Così in una nota Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, e Marco Mambor e Antonella Riti del direttivo. “La...

