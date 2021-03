Oroscopo del 23 marzo 2021: colpo basso per Capricorno, nuovi inizi per Ariete (Di martedì 23 marzo 2021) L’Oroscopo del 23 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno del Toro a non abbattersi. Per gli Ariete, invece, è tempo di nuovi inizi. I Capricorno dovrebbero tenere gli occhi ben aperti, specie sul lavoro. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Momento di nuovi inizi per voi. Se avete da poco chiuso una relazione importante, che durava da parecchio tempo, in questi giorni ci saranno delle novità. Gettatevi il passato alle spalle e non rimuginate sui vostri e gli altrui errori. Nel lavoro, invece, dovete essere più organizzati. Toro. Non dovete abbattervi. Anche se le cose non sono andate esattamente come credevate, c’è sempre una situazione. Ricordate, se si può porre rimedio ad un ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) L’del 23esorta i nati sotto il segno del Toro a non abbattersi. Per gli, invece, è tempo di. Idovrebbero tenere gli occhi ben aperti, specie sul lavoro.daa Vergine. Momento diper voi. Se avete da poco chiuso una relazione importante, che durava da parecchio tempo, in questi giorni ci saranno delle novità. Gettatevi il passato alle spalle e non rimuginate sui vostri e gli altrui errori. Nel lavoro, invece, dovete essere più organizzati. Toro. Non dovete abbattervi. Anche se le cose non sono andate esattamente come credevate, c’è sempre una situazione. Ricordate, se si può porre rimedio ad un ...

NadiaAm93073906 : RT @piratadelweb: @GuidoCrosetto In quanti avete letto l’articolo Der Spiegel? Forse l’avrà letto Crosetto. FORSE. Ma poi, chi conosce la s… - ilbassanese : Martedì 23 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - piratadelweb : @GuidoCrosetto In quanti avete letto l’articolo Der Spiegel? Forse l’avrà letto Crosetto. FORSE. Ma poi, chi conosc… - IlariaBianchin2 : RT @100Cleofe: #uominiedonne Luca va avanti a colpi di oroscopo...Ha qualche rotella in testa che gira in ritardo. Quando fra qualche anno… - 100Cleofe : #uominiedonne Luca va avanti a colpi di oroscopo...Ha qualche rotella in testa che gira in ritardo. Quando fra qual… -