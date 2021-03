Organizza festa di compleanno illegale al ristorante in zona rossa | “Siete tutti invitati” Le telecamere di Striscia riprendono tutto | poi arriva la Finanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Unadiclandestina, in piena, con una quarantina di persone trae personale di sala. È quanto successo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 marzo in undi Brebbia, in provincia di Varese, che ha tenuto aperto appositamente per glitori, in piena violazione del decreto anti Covid. L’evento è stato pubblicizzato su Telegram e così si sono infiltrate anche ledila Notizia, che hanno ripreso gli assembramenti e le persone senza mascherina sedute tranquillamente per cenare o al bancone del bar per un aperitivo, con tanto di musica avolume in sottofondo. “Il festeggiato, Francesco Tomasella – rende noto un comunicato del programma di ...