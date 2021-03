Ordine Architetti a Raggi: situazione drammatica, manca personale uffici (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – Con una lettera indirizzata alla Sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia lancia l’allarme: “Abbiamo scritto altre volte sulla mancanza di personale negli uffici del Dipartimento Pianificazione ed Attuazione Urbanistica. La situazione difficile sta diventando, con i pensionamenti, letteralmente drammatica”, si legge nella missiva firmata dal Presidente OAR Flavio Mangione. “personale preparato e con esperienza pluridecennale andra’ in pensione nei prossimi mesi – aggiungono gli Architetti – e questo non sara’ affiancato da nuovi assunti, ne’ sostituito”. E se gli uffici gia’ ora “non riescono a far fronte alle istanze del privato” e “visti anche i tempi di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – Con una lettera indirizzata alla Sindaca di Roma Virginia, l’deglidi Roma e provincia lancia l’allarme: “Abbiamo scritto altre volte sullanza dineglidel Dipartimento Pianificazione ed Attuazione Urbanistica. Ladifficile sta diventando, con i pensionamenti, letteralmente”, si legge nella missiva firmata dal Presidente OAR Flavio Mangione. “preparato e con esperienza pluridecennale andra’ in pensione nei prossimi mesi – aggiungono gli– e questo non sara’ affiancato da nuovi assunti, ne’ sostituito”. E se gligia’ ora “non riescono a far fronte alle istanze del privato” e “visti anche i tempi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ordine Architetti 'Nuovi modelli per una scuola antica', webinar per tutti dalla fondazione dell'Ordine degli architetti Genova . Nell'ambito della rassegna "Fragile" a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova giovedì 26 marzo prende l'avvio Nuovi modelli per una scuola antica, il ciclo dedicato alla dinamica della scuola in continua evoluzione. Tre appuntamenti per ...

Il Comune di Montoro attiva lo sportello telematico dell'edilizia L'Ordine degli architetti della provincia di Avellino plaude all'iniziativa del comune di Montoro e del suo sindaco Girolamo Giaquinto , di attivare uno sportello telematico che permetterà di inoltrare ...

GIORNATA MONDIALE DEL PAESAGGIO, INCONTRO ONLINE DEI MUSEI CAMPANI E ORDINE ARCHITETTI CASERTA Appia Polis Sportello telematico dell’edilizia a Montoro: l’Ordine degli Architetti plaude all’iniziativa “L‘Ordine degli architetti della provincia di Avellino plaude all’iniziativa del comune di Montoro e del suo sindaco Girolamo Giaquinto, di attivare uno sportello telematico che permetterà di inoltrar ...

Montoro, attivo lo sportello telematico dell’edilizia L‘Ordine degli architetti della provincia di Avellino plaude all’iniziativa del comune di Montoro di attivare uno sportello telematico ...

