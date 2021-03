Ora legale in Italia, Terna: “Risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Risparmio economico con l’ora legale in Italia si aggira intorno ai 66 milioni di euro. L’Ue spinge per uniformare l’orario. ROMA – Con l’ora legale in Italia il Risparmio economico si aggira intorno ai 66 milioni di euro. A dirlo è Terna in una nota, riportata dal Corriere della Sera: “Per effetto dello spostamento delle lancette un’ora avanti – si legge – nei prossimi sette mesi avremo impatti positivi per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico“. Numeri che sembrano confermare il trend iniziato negli anni scorsi. Dal 2004 al 2020 in Italia è stato registrato un Risparmio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilcon l’orainsi aggira intorno ai 66di. L’Ue spinge per uniformare l’orario. ROMA – Con l’orainilsi aggira intorno ai 66di. A dirlo èin una nota, riportata dal Corriere della Sera: “Per effetto dello spostamento delle lancette un’ora avanti – si legge – nei prossimi sette mesi avremo impatti positivi per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed“. Numeri che sembrano confermare il trend iniziato negli anni scorsi. Dal 2004 al 2020 inè stato registrato un...

Advertising

fanpage : Dormiremo un'ora in meno. Torna l'ora legale. - Corriere : Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Terna: «Oltre 1,7 miliardi risparmiati d... - AnnettaL72 : RT @UnoFRAtanti: Il 29 Marzo ritorna l'ora legale; potremo stare a casa un'ora in più . - LucaLucaperry : RT @UnoFRAtanti: Il 29 Marzo ritorna l'ora legale; potremo stare a casa un'ora in più . - mondo_oggi : #mondooggi #economia #estate #italia #Ue #risparmio #Governoitaliano ORA LEGALE, QUANTO CI MANCHERAI ?… -