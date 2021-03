“Ora basta, smettila”. Sonia Lorenzini sotto attacco per Rosalinda Cannavò: insulti e minacce dopo quello che è successo. E lei sbotta (Di lunedì 22 marzo 2021) Sicuramente sognava un finale diverso. Sonia Lorenzini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip quinta edizione, non ha nascosto a suo tempo la delusione per essere stata nominata dalla sua amica Rosalinda Cannavò. dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne l’influencer e modella 29enne nata ad Asola, in provincia di Mantova, ha fatto parecchio parlare di sé dentro la Casa. Una apparizione fugace, ma che ha lasciato il segno. Fu proprio il raffreddarsi del rapporto con Rosalinda ad innescare, anche fuori dal reality, una serie di discussioni tra Sonia e i suoi follower. La donna che ha saputo sconfiggere un tumore, che le ha lasciato in eredità una maggior consapevolezza e cura del proprio corpo, è conosciuta per i suoi modi molto diretti e genuini. Tanto è vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Sicuramente sognava un finale diverso., reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip quinta edizione, non ha nascosto a suo tempo la delusione per essere stata nominata dalla sua amicala sua partecipazione a Uomini e Donne l’influencer e modella 29enne nata ad Asola, in provincia di Mantova, ha fatto parecchio parlare di sé dentro la Casa. Una apparizione fugace, ma che ha lasciato il segno. Fu proprio il raffreddarsi del rapporto conad innescare, anche fuori dal reality, una serie di discussioni trae i suoi follower. La donna che ha saputo sconfiggere un tumore, che le ha lasciato in eredità una maggior consapevolezza e cura del proprio corpo, è conosciuta per i suoi modi molto diretti e genuini. Tanto è vero ...

Advertising

amnestyitalia : Insultate, molestate, stuprate solo perché camminano per strada. Questa è la storia di tante, troppe donne in tutto… - DSantanche : Ora basta! Lo Stato continua a penalizzare le stesse categorie lavorative, ma se ti obbliga a chiudere deve poi sub… - Inter : ?? | INTERVALLO Primo tempo amaro per la Primavera nerazzurra: per ora non basta il gol di Satriano, la Lazio è av… - GRETA1SGARBO : RT @caterinapac: @berlusconi Continuate a mettere l’accento sulle note sbagliate. Vaccini. Quando ci saranno. Per ora esistono terapie geni… - zenasstavros : si l'ho visto ora, basta lamentarti. -