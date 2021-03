OPPO svela per quanti anni la serie OPPO Find X3 riceverà aggiornamenti

(Di lunedì 22 marzo 2021)promette che laX3almeno due nuove versioni Android e patch di sicurezza per due. Interessante, non credete? L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OPPO svela

presenta la nuova famiglia Find X3 con i modelli Find X3 Pro, Neo e Lite tutti predisposti al 5G con prestanti fotocamere e batterie e design ricercati, tutte le info su scheda e ...Per aumentare la propria brand awareness a livello europeo,ha anche stretto collaborazioni con partner rinomati, come Roland - Garros, Rolex Paris Masters, FC Barcelona e Lamborghini. Nel ...Nvidia potrebbe ampliare la famiglia di schede CMP dedicate al mining usando la GPU GA100 a bordo di Nvidia A100, l'acceleratore per il mondo dei supercomputer e dell'intelligenza artificiale. Secondo ...Sono trapelate le prime immagini dell'erede del OnePlus Nord N10, mentre l'Azienda ha confermato le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi sul passaggio alla piattaforma ColorOS di Oppo dedicata agli ...