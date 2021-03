Omofobia: pestati perché si baciavano. E la legge aspetta in Senato (Di lunedì 22 marzo 2021) «Non vi vergognate?». È quello che si sono sentiti dire Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione Gaynet Roma, e il suo compagno, Alfredo Zenobio, che si baciavano alla stazione di Valle Aurelia, a Roma, mentre aspettava il treno. È successo il 26 febbraio, intorno alle nove della sera, ma solo in questi giorni è stato reso noto l’ennesimo caso di omofobia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) «Non vi vergognate?». È quello che si sono sentiti dire Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione Gaynet Roma, e il suo compagno, Alfredo Zenobio, che si baciavano alla stazione di Valle Aurelia, a Roma, mentre aspettava il treno. È successo il 26 febbraio, intorno alle nove della sera, ma solo in questi giorni è stato reso noto l’ennesimo caso di omofobia.

