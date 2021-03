Omceo Roma: necessario medico in ogni sede vaccinale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “In merito alla campagna vaccinale, bisogna continuare a garantire sempre e comunque la sicurezza dei cittadini. Per questo e’ necessario che sia presente almeno un medico in ogni sede vaccinale, comprese le farmacie e le parafarmacie. In caso di reazioni avverse, infatti, e’ importante che siano pronti a intervenire i medici”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)– “In merito alla campagna, bisogna continuare a garantire sempre e comunque la sicurezza dei cittadini. Per questo e’che sia presente almeno unin, comprese le farmacie e le parafarmacie. In caso di reazioni avverse, infatti, e’ importante che siano pronti a intervenire i medici”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire.

Advertising

Notiziedi_it : Magi (Omceo Roma): “No tromboembolie durante la sperimentazione del vaccino AstraZeneca” - Notiziedi_it : Covid, Magi (Omceo Roma): “Allargata platea somministratori vaccino, ora le dosi” - Notiziedi_it : Magi (Omceo Roma): “No tromboembolie durante la sperimentazione del vaccino AstraZeneca” - Notiziedi_it : Covid, Magi (Omceo Roma): “Allargata platea somministratori vaccino, ora le dosi” - notizieroma : RT @ultimenotizie: “Lo stop di #AstraZeneca in Italia è avvenuto per motivi precauzionali in attesa che l’Ema si pronunci. Credo che non ci… -