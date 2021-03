Olimpiadi Tokyo, Malagò: “Vaccinare gli atleti? Al momento no, ma altrove è già stato fatto” (Di lunedì 22 marzo 2021) Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, tra le frequenze di ‘RadioUno’, per parlare dell’attuale situazione relativa alle Olimpiadi di Tokyo. Lo storico evento andrà in scena durante l’estate 201, con ogni probabilità, dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le parole del presidente del Coni in merito ai Giochi: “Vaccinare gli atleti in vista di Tokyo? Non abbiamo voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gli atleti, abbiamo pensato che fosse la strada più giusta e più saggia. Più ci si avvicina all’appuntamento, però, più il rischio che si gettino cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualificazione in tasca, se si dovesse contrarre il Coronavirus è alto. I nostri ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Giovanniè intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, tra le frequenze di ‘RadioUno’, per parlare dell’attuale situazione relativa alledi. Lo storico evento andrà in scena durante l’estate 201, con ogni probabilità, dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le parole del presidente del Coni in merito ai Giochi: “gliin vista di? Non abbiamo voluto forzare o creare alcuna forma di canale privilegiato per gli, abbiamo pensato che fosse la strada più giusta e più saggia. Più ci si avvicina all’appuntamento, però, più il rischio che si gettino cinque anni di sacrifici e allenamenti, magari con la qualificazione in tasca, se si dovesse contrarre il Coronavirus è alto. I nostri ...

