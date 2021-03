Olimpiadi Tokyo, il Governo cinese valuta l’ingresso di 500 volontari stranieri (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Governo cinese sta valutando il possibile ingresso di 500 volontari stranieri, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Secondo quanto riportato da Kyodo News, gli atleti potrebbero aver bisogno di traduttori e interpreti, per favorire la comunicazione durante il prestigioso e storico evento internazionale. Le norme anti-Coronavirus, però, attualmente non lo consentirebbero. Gli esponenti governativi stanno riflettendo sulla reale possibilità di consentire la presenza dei volontari specialisti ai Giochi Olimpici, che siano ben selezionati e soprattutto dopo rigorosi controlli sanitari, ma con l’accortezza necessaria per evitare lo scoppio di eventuali nuovi focolai in Cina, così da non mettere a repentaglio la manifestazione e la salute degli ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilstando il possibile ingresso di 500, in occasione delledi. Secondo quanto riportato da Kyodo News, gli atleti potrebbero aver bisogno di traduttori e interpreti, per favorire la comunicazione durante il prestigioso e storico evento internazionale. Le norme anti-Coronavirus, però, attualmente non lo consentirebbero. Gli esponenti governativi stanno riflettendo sulla reale possibilità di consentire la presenza deispecialisti ai Giochi Olimpici, che siano ben selezionati e soprattutto dopo rigorosi controlli sanitari, ma con l’accortezza necessaria per evitare lo scoppio di eventuali nuovi focolai in Cina, così da non mettere a repentaglio la manifestazione e la salute degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Non saranno ammessi tifosi e spettatori stranieri alle prossime Olimpiadi di Tokyo: lo ha deciso il co… - redazioneiene : Alex Schwazer è stato escluso dalle Olimpiadi perché accusato di doping ma un giudice italiano lo ha assolto. Molto… - TV7Benevento : Olimpiadi: Malagò, 'niente pubblico dall'estero a Tokyo decisione dolorosa ma di tutela'... - sportface2016 : #OlimpiadiTokyo, l'ipotesi in vista dei Giochi -