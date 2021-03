Oggi il vaccino a una donna di 105 anni, il figlio: lasciati dalle istituzioni nel buco nero di attese e silenzi (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi il vaccino a una donna di 105 anni. Il figlio denuncia: noi, come gli altri, abbandonati dalle istituzioni nel buco nero di attese e silenzi. Anziani e vaccini: un rebus da risolvere che per molti sta comportando inquietanti aspettative e ritardi. Segnalazioni che cadono nel vuoto. Richieste a cui replicano assordanti silenzi istituzionali. Tanto che solo Oggi, alla fine di attese e segnalazioni, il calvario per il vaccino a una donna di 105 anni, può dirsi finalmente concluso. La signora è Giuliana Manasse Biraghi, 105 anni appena compiuti appunto, ce l’ha fatta. Stamattina è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)ila unadi 105. Ildenuncia: noi, come gli altri, abbandonatineldi. Anziani e vaccini: un rebus da risolvere che per molti sta comportando inquietanti aspettative e ritardi. Segnalazioni che cadono nel vuoto. Richieste a cui replicano assordantiistituzionali. Tanto che solo, alla fine die segnalazioni, il calvario per ila unadi 105, può dirsi finalmente concluso. La signora è Giuliana Manasse Biraghi, 105appena compiuti appunto, ce l’ha fatta. Stamattina è ...

