Oggi 22 marzo: San Benvenuto Scotivoli, riformatore perseguitato (Di lunedì 22 marzo 2021) San Benvenuto Scotivoli fu un grande riformatore, nonostante le sue numerose persecuzioni che questo gli provocò. Sulla sua tomba, furono molti i miracoli. San Benvenuto nacque ad Ancona da famiglia nobile, intorno al 1188. Studiò a Bologna insieme a un altro santo molto famoso dello stesso territorio marchigiano, che è l’osimano san Silvestro Guzzolini. Volle avere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 22 marzo 2021) Sanfu un grande, nonostante le sue numerose persecuzioni che questo gli provocò. Sulla sua tomba, furono molti i miracoli. Sannacque ad Ancona da famiglia nobile, intorno al 1188. Studiò a Bologna insieme a un altro santo molto famoso dello stesso territorio marchigiano, che è l’osimano san Silvestro Guzzolini. Volle avere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - FrancescoBonif1 : Italia Viva è la casa dei riformisti. Non ci candideremo con i populisti. Questo è il nostro posizionamento politic… - F_DUva : #21Marzo Lavoriamo ogni giorno, senza paura, per evitare altre vittime innocenti delle #mafie. Crediamoci. Non giri… - zazoomblog : Oroscopo Branko oggi 22 marzo 2021: le previsioni del giorno - #Oroscopo #Branko #marzo #2021: - SkyTG24 : Covid Lombardia, 4.003 casi su oltre 46mila tamponi. DIRETTA -