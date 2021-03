NUOVI DETTAGLI SU RESIDENT EVIL VILLAGE PER I 25 ANNI DELLA SERIE (Di lunedì 22 marzo 2021) RESIDENT EVIL raggiunge oggi un traguardo monumentale con il 25° ANNIversario. Nel corso degli ANNI la popolare SERIE ha venduto oltre 107 milioni di unità ed è diventata una pietra miliare dell’intrattenimento. Il prossimo titolo DELLA SERIE, RESIDENT EVIL VILLAGE arriverà in tutto il mondo il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Leggi su insidethegame.home.blog (Di lunedì 22 marzo 2021)raggiunge oggi un traguardo monumentale con il 25°versario. Nel corso deglila popolareha venduto oltre 107 milioni di unità ed è diventata una pietra miliare dell’intrattenimento. Il prossimo titoloarriverà in tutto il mondo il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox

