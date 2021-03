Nuove convocazioni presso i centri vaccinali | la mappa in Irpinia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che, a seguito della fornitura didosi di vaccino Pfizer e Moderna, destinati alla categoria over 80, da domani ripartiranno le somministrazioni di prime dosi agli ultraottantenni della provincia di Avellino. Oltre alla somministrazione delle seconde dosidi Avellino, Monteforte Irpino e Mirabella Eclano, verranno attivati idi Montefalcione (dove erano state sospese le somministrazioni di vaccini per la categoria over 80 a causa della mancanza di vaccino) edi Ariano Palazzetto dello Sport, Montella, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Bisaccia, dove verranno convocati gli ultraottantenni che hanno aderito alla ...

