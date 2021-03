Nuova rotta ferroviaria da Wuhan a Milano (Di lunedì 22 marzo 2021) In arrivo una Nuova rotta ferroviaria Cina-Milano. Un treno merci che trasporta prodotti elettronici, componenti per auto e forniture per la prevenzione dell’epidemia e partito da Wuhan ed è diretto a Milano. Secondo Wuhan Asia-Europe Logistics, il treno X8015 attraverserà il passo di Alataw, al confine tra Cina e Kazakistan, poi transiterà a Duisburg, Germania, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) In arrivo unaCina-. Un treno merci che trasporta prodotti elettronici, componenti per auto e forniture per la prevenzione dell’epidemia e partito daed è diretto a. SecondoAsia-Europe Logistics, il treno X8015 attraverserà il passo di Alataw, al confine tra Cina e Kazakistan, poi transiterà a Duisburg, Germania,

Dalla Cina nuova rotta ferroviaria tra Wuhan e Milano Sky Tg24 Nuova rotta ferroviaria da Wuhan a Milano Lanciata una nuova rotta ferroviaria Cina-Milano. Un treno merci ha lasciato Wuhan e arriverà a Milano entro 21 o 22 giorni.

