Nuoto | Federica Pellegrini e la sfida durissima dei 200 stile libero | tante rivali | ma il sogno è la medaglia olimpica

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021)e la quinta partecipazione alle Olimpiadi. La campionessa di Spinea si sta preparando in vista degli Assoluti primaverili (31 marzo-3 aprile) che avranno appunto una valenza imporin questa chiave, ovvero selezionare la squadra per i Giochi.avrebbe già il pass in tasca per quanto aveva proposto il DT Cesare Butini, visto quanto era accaduto all’azzurra e ad altri nuotatori della Nazionale positivi al Covid. Tuttavia, l’intenzione della campionessa del mondo in carica dei 200è quella di nuotare il tempo limite previsto (1’56?9) nella sua specialità. Il crono non è affatto impossibile per lei e dunque per avvicinarsi all’appuntamento dei campionati italiani con un po’ di gare nelle gambe, come si suol dire,si è ...