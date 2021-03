Nuoto artistico | Campionati Italiani 2021 | Giorgio Minisini protagonista nel solo e nel duo misto con Lucrezia Ruggiero

(Di lunedì 22 marzo 2021) E’ calato il sipario sugli Assoluti invernali di Riccione del. Grande spettacolo nella prova a squadre con Busto(Paganini, Amadei, Brogioli, Picozzi, Sichirollo, Gianazza, Macchi, Pedotti) che ha ottenuto un punteggio migliore rispetto alle eliminatorie, totalizzando 82.5137 (esecuzione 25.2000, impressione artistica 25.6000, difficoltà 31.7137). A completare il podio troviamo la RN Savona con 81.7352 (esecuzione 24.8000, impressione artistica 25.7000, difficoltà 31.2352) e l’Aureliacon 80.6607 (esecuzione 24.7000, impressione artistica 24.8000, difficoltà 31.1607).conquista il titolo nel, dominando la scena nel proprio incedere in acqua: 89.1333 (esecuzione 26.6000, impressione artistica 35.7333, difficoltà ...

Titolo Squadra al Busto mentre Minisini si impone nel Solo nelle finali degli Assoluti invernali di nuoto sincronizzato a Riccione: ecco i punteggi ...E' calato il sipario sugli Assoluti invernali di Riccione del nuoto artistico. Grande spettacolo nella prova a squadre con Busto Nuoto (Paganini, Amadei, Brogioli, Picozzi, Sichirollo, Gianazza, Macch ...