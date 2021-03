Non esiste alcuna celebrazione di 60° anniversario Coop il 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta circolando una nuova catena su WhatsApp in Italia, considerando il fatto che in rete sia possibile imbattersi nei messaggi di chi parla di anniversario Coop. Il numero 60 per la precisione, la cui celebrazione pare metta in palio un buono regalo pari addirittura a 100 euro, secondo quanto vi abbiamo riportato questa mattina con il nostro approfondimento. Un anno fa, di questi tempi, si parlava delle grandi catene che operano in Italia soprattutto in termini di spesa online, per fronteggiare i problemi della pandemia, ma stamane evidentemente dobbiamo andare oltre. Diffidate della celebrazione di 60° anniversario Coop il 22 marzo Un po’ come osservato anche con Esselunga lo scorso fine settimana, occorre assolutamente diffidare delle false informazioni che ci ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta circolando una nuova catena su WhatsApp in Italia, considerando il fatto che in rete sia possibile imbattersi nei messaggi di chi parla di. Il numero 60 per la precisione, la cuipare metta in palio un buono regalo pari addirittura a 100 euro, secondo quanto vi abbiamo riportato questa mattina con il nostro approfondimento. Un anno fa, di questi tempi, si parlava delle grandi catene che operano in Italia soprattutto in termini di spesa online, per fronteggiare i problemi della pandemia, ma stamane evidentemente dobbiamo andare oltre. Diffidate delladi 60°il 22Un po’ come osservato anche con Esselunga lo scorso fine settimana, occorre assolutamente diffidare delle false informazioni che ci ...

