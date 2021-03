Nomine Rai, Mario Draghi e il servizio pubblico che verrà: toto-nomi e nuovi equilibri (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ma tu lo conosci Mario? Hai rapporti con la Ansuini?“, a Viale Mazzini da settimane è iniziata la corsa al riposizionamento. Lì nei corridoi ci si riscopre Draghiani della prima ora, il passato giallorosso è già alle spalle. A Saxa Rubra, regno dei tg Rai, ci si affida ai giornalisti economici per cercare i contatti giusti, per capire l’aria che tira. E il dossier del servizio pubblico è sul tavolo del Premier da qualche settimana, c’è chi assicura che se ne occuperà personalmente e chi al tempo stesso fa sapere che, in piena pandemia e con impegni urgenti, delegherà la partita ad altri vigilando dall’alto del suo ruolo. Draghi non parla, non concede interviste e tantomeno incontri. L’ad Fabrizio Salini (voluto dal Movimento 5 Stelle) e il presidente Marcello Foa (scelto dalla Lega) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ma tu lo conosci? Hai rapporti con la Ansuini?“, a Viale Mazzini da settimane è iniziata la corsa al riposizionamento. Lì nei corridoi ci si riscopreani della prima ora, il passato giallorosso è già alle spalle. A Saxa Rubra, regno dei tg Rai, ci si affida ai giornalisti ecoci per cercare i contatti giusti, per capire l’aria che tira. E il dossier delè sul tavolo del Premier da qualche settimana, c’è chi assicura che se ne occuperà personalmente e chi al tempo stesso fa sapere che, in piena pandemia e con impegni urgenti, delegherà la partita ad altri vigilando dall’alto del suo ruolo.non parla, non concede interviste e tantomeno incontri. L’ad Fabrizio Salini (voluto dal Movimento 5 Stelle) e il presidente Marcello Foa (scelto dalla Lega) ...

Bob6Rock : RT @cheTVfa: #NomineRai, ipotesi Andreatta o Matassino per il dopo Salini. Per la presidenza, Masi avanza su De Bortoli - cheTVfa : In vista delle nuove #NomineRai, la politica scende in capo con le candidature di #TinnyAndretta e… - cheTVfa : #NomineRai, ipotesi Andreatta o Matassino per il dopo Salini. Per la presidenza, Masi avanza su De Bortoli - iReDiViVo_ : 'IL “CAPITONE” #Salvini NON VUOLE ASSOLUTAMENTE LASCIARE IN MANO A #giorgetti LA PARTITA DELLE NOMINE RAI.' #Lega - BoAnnarita : #sositaliano È un continuo ricorrere a termini anglofoni non richiesti, con buona pace di #Draghi, Valensise e tant… -