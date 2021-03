Nomine Rai | Mario Draghi e il servizio pubblico che verrà | toto - nomi e nuovi equilibri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nomine Rai

Il Fatto Quotidiano

Con possibilità forse meno solide finiscono sul tavolo anche altri nomi: Andrea Salerno , direttore di La7 stimato da Letta e dal Pd, Carlo Nardello ora a Tim ma inai tempi di Gubitosi e non ...Marco Antonellis per 'www.tpi.it' il cavallo delladi viale mazzini Assolto Descalzi non c'è per ora un rischio di anticipo per ledella partecipate che avverrà nella seconda metà di maggio. Detto ...Draghi non parla, non concede interviste e tantomeno incontri. L’ad Fabrizio Salini (voluto dal Movimento 5 Stelle) e il presidente Marcello Foa (scelto dalla Lega) lasceranno le loro poltrone entro g ...'Ci sono politiche, procedure e programmi ma non si sono visti gli attesi progressi', hanno spiegato le fonti, secondo cui 'bisogna fare di più'. L'impegno per una maggiore sensibilità della famiglia ...