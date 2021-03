“Noi non possiamo uscire di casa e tu a Dubai!”. Live, scoppia il caso in diretta. Tutti contro la showgirl: “Vergogna!” (Di lunedì 22 marzo 2021) Non è un problema solo italiano, anzi. Sembra infatti che mentre la maggior parte di noi è chiusa in casa, cercando di limitare i contagi come può, c’è chi invece viaggia per il mondo indisturbato, giustificando viaggi con contratti lavorativi (ma anche senza). E mentre in Italia non si può neanche uscire dal proprio comune, o dalla propria regione, c’è addirittura chi può prendere un aereo e andarsene dall’altra parte del mondo tra chi sa quali nuove varianti ancora sconosciute. Se ne è parlato ma fin troppo dolcemente forse, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Tra gli ospiti ci sono anche Asia Gianese e Guenda Goria, in collegamento rispettivamente da Dubai e da Sarhm El Sheikh. “Per quale motivo sei andata alle Maldive e ora sei a Dubai visto che si può andare solo per lavoro conclamato?”, ha chiesto Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Non è un problema solo italiano, anzi. Sembra infatti che mentre la maggior parte di noi è chiusa in, cercando di limitare i contagi come può, c’è chi invece viaggia per il mondo indisturbato, giustificando viaggi con contratti lavorativi (ma anche senza). E mentre in Italia non si può neanchedal proprio comune, o dalla propria regione, c’è addirittura chi può prendere un aereo e andarsene dall’altra parte del mondo tra chi sa quali nuove varianti ancora sconosciute. Se ne è parlato ma fin troppo dolcemente forse, durante l’ultima puntata di– Non è la D’Urso. Tra gli ospiti ci sono anche Asia Gianese e Guenda Goria, in collegamento rispettivamente da Dubai e da Sarhm El Sheikh. “Per quale motivo sei andata alle Maldive e ora sei a Dubai visto che si può andare solo per lavoro conclamato?”, ha chiesto Barbara ...

