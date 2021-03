Noi i Ragazzi dello Zoo di Berlino a maggio su Amazon Prime Video la nuova versione del romanzo cult (Di lunedì 22 marzo 2021) Noi i Ragazzi dello Zoo di Berlino su Amazon Prime Video dal 7 maggio la serie tv tedesca dal romanzo cult Amazon Prime Video annuncia l’arrivo in Italia e in altri 19 paesi della serie Christiane F. – Noi i Ragazzi dello zoo di Berlino dal prossimo 7 maggio prodotta da Constantin Television e Amazon Studios e già distribuita in Germania, Austria e Svizzera a febbraio 2021. La serie sarà distribuita Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna tra gli altri. La colonna sonora, creata in collaborazione con David Bowie Estate, accompagna la serie Amazon Original ed è creata da Robot ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 marzo 2021) Noi iZoo disudal 7la serie tv tedesca dalannuncia l’arrivo in Italia e in altri 19 paesi della serie Christiane F. – Noi izoo didal prossimo 7prodotta da Constantin Television eStudios e già distribuita in Germania, Austria e Svizzera a febbraio 2021. La serie sarà distribuita Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna tra gli altri. La colonna sonora, creata in collaborazione con David Bowie Estate, accompagna la serieOriginal ed è creata da Robot ...

